Déjà la fin pour Pierre Lavertu

Le joueur de centre des Stampeders de Calgary, Pierre Lavertu a annoncé sa retraite en raison d'une blessure à la cheville qui lui a fait rater toute la saison 2017.

Le tout premier choix de la séance de repêchage 2014 aura disputé 41 matchs de calendrier et trois rencontres éliminatoires pour les Stampeders avec qui il a gagné la Coupe Grey dès sa première année.

Choisi sur l’équipe d’étoiles de la Division ouest à sa deuxième saison en 2015, Lavertu a été limité à 8 matchs en 2016 et n’a pu revenir l’an dernier.

« J’ai travaillé fort pour revenir au jeu, mais après avoir consulté les médecins, on a déterminé que je ne pouvais revenir suffisamment en forme pour performer au niveau de mes attentes. »

« C’est une décision difficile d’arrêter de pratiquer ce sport que j’aime, mais je serai toujours un Stampeder. »

Le président et directeur-gérant des Stampeders, John Hufnagel a souligné les efforts de l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval.

« Pierre a été une force pour notre ligne offensive quand il était sur le terrain et c’est vraiment dommage que les blessures mettent une fin hâtive à sa carrière. »

Sur les 44 matchs qu’il a disputés, les Stampeders en ont gagné 37. C’est impressionnant, mais pas autant que son passage à l’Université Laval où il perdu trois matchs en quatre ans et participé à la Coupe Vanier à chacune de ses saisons, récoltant trois titres nationaux.