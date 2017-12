Des activités pour souligner les 125 ans du Château Frontenac

Le Château Frontenac lance les festivités qui souligneront toute l'année son 125e anniversaire. Plusieurs expositions et concerts feront partie des activités proposées.

La direction souhaite que la population se réapproprie l’établissement hôtelier inauguré en 1893. Pour ce faire, elle propose aux citoyens de redécouvrir le lieu à travers nombre d’activités culturelles, gastronomiques et à caractère historique, dont plusieurs gratuites.

« Les Québécois sont très fiers de leur Château, on est tous des propriétaires du Château et je trouve que c’est très important que les gens se sentent très à l’aise que le Château est accessible et se sentent bienvenus pour le visiter », dit Robert Mercure, directeur général du Château Frontenac.

Portes ouvertes, concert symphonique, rendez-vous culinaires et expositions sur les 125 ans d’histoire du Château ou sur le 75e anniversaire des Conférences de Québec, sont quelques-unes des activités projetées.

« Nous avons une richesse d'histoire au Château Frontenac, c'est absolument incroyable, selon les époques, mentionne M. Mercure. Il y a une histoire absolument fascinante à raconter, réapprendre les choses qui se sont passées au Château en 125 ans. »

Passage du prince de Monaco?

La direction espère notamment souligner le 50e anniversaire de la visite de Grace Kelly en présence du prince Albert de Monaco. « J’ai beaucoup d'amitié pour le prince de Monaco. Il est très intéressé, donc on travaille directement avec le palais et ça se peut qu’on ait des surprises, mais il n’y a rien de confirmé présentement », mentionne M. Mercure.

D'autres rendez-vous sont à prévoir, dont les spectacles Canadian Rock Story ou les Respectables qui seront présentés dans la salle de bal du Château. Les étudiants de l’École d’opéra de l’Université Laval tiendront leur concert de l’année.

Les producteurs de la région seront aussi conviés à la fête au printemps pour mettre en valeur le terroir québécois. Des chefs parmi les meilleurs au monde seront reçus au restaurant Champlain pour partager leur cuisine. À l’automne, la fête des récoltes mettra notamment de l’avant la cuisine autochtone.

Des visites guidées seront par ailleurs offertes toute l’année.

Les festivités se tiendront dès le 24 décembre 2017 pour se terminer le 18 décembre 2018 à l’occasion de la soirée 125e anniversaire du Château Frontenac.