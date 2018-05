Des camionneurs manifestent à Québec

Des dizaines de camionneurs artisans se font entendre à Québec, lundi, pour dénoncer la présence de camions non accrédités sur les chantiers publics. Une pratique qui ouvre la porte à la corruption, selon eux.

Une trentaine de camionneurs se sont rassemblés tôt lundi près du centre de services du ministère des Transports du Québec (MTQ), sur le boulevard Pierre-Bertrand, à Québec.

Ils se sont ensuite dirigés vers la colline Parlementaire où ils manifestent depuis 9 h 30.

Le directeur général de l'Association nationale des camionneurs artisans (ANCAI), Gaétan Légaré, dénonce notamment l'inaction du Ministère qui, selon lui, continue de permettre aux entrepreneurs, sur ses propres chantiers, de retenir les services de camionneurs qui ne sont pas régis par la Commission des transports du Québec.

Il avance même que le Ministère serait tenté d'accroître la proportion de contrats octroyés à ces camionneurs. Il rappelle les histoires de corruption mises au jour lors de la Commission Charbonneau.

« Nous, les organismes de courtage qui sont accrédités, toutes les transactions financières ont lieu dans un compte en fiducie, les transactions entre un entrepreneur et un camionneur », insiste Gaétan Légaré.

Donc, c'est impossible de faire du travail au noir, impossible de faire de la fausse facturation, impossible de faire de la corruption. Gaétan Légaré, directeur général de l'Association nationale des camionneurs artisans (ANCAI)

Les camionneurs membres de l'ANCAI paient environ 3000 $ de frais de cotisation annuellement et sont soumis aux règles de la Commission des transports du Québec, souligne le camionneur Clément Potvin. Les camionneurs non accrédités leur livrent une concurrence déloyale, estime-t-il.

« Nous, on paie une cotisation pour faire partie d'une association qui subit les règles du Minstère. Ces règles-là, on les suit à la lettre, on charge le tarif que le Ministère nous ordonne, mais les non registrés, eux, facturent en dessous aux entrepreneurs à des taux moins que nous. C'est illogique. »

En tout, 3500 camionneurs artisans visiteront une soixantaine de centres de services du MTQ dans plusieurs villes du Québec tout au long de la journée.

L'Association nationale des camionneurs artisans (ANCAI) regroupe 5200 petites entreprises de camionnage en vrac.