Le Collège des Compagnons accueillait cette fin de semaine les Jeux des cadets de la région de Québec. Pour la première fois, une compétition du type « génie en herbe » était organisée, dans l'espoir d'attirer de nouveaux profils dans les cadets.

Au-delà des traditionnelles activités sportives comme le soccer, le kinball ou le pentathlon, les Jeux tentent en effet d’offrir de nouvelles disciplines.

Le but avoué, explique la capitaine Line Bourgeois, est d’attirer des jeunes qui, traditionnellement, n’auraient pas pris le chemin des cadets.

On veut aller chercher plus les intellectuels, ceux qui sont moins sportifs ou ceux qui ont des limitations, pour être le plus rassembleurs possible. Line Bourgeois, organisatrice des Jeux des cadets de la région de Québec

Si la compétition « cadet en herbe » figurait au programme des Jeux pour la toute première fois, celle d’improvisation était de retour.

Comme dans toutes les autres épreuves présentées aux Jeux, on vise d'abord et avant tout à aider les jeunes à développer leur discipline et leur esprit d’équipe.

On ne veut pas faire des militaires avec eux. On veut vraiment développer la discipline personnelle [...] pour en faire de bons citoyens. Line Bourgeois, organisatrice des Jeux des cadets de la région de Québec

Compétition amicale

Au total, environ 650 jeunes issus de 28 corps de cadets ont pris part aux Jeux, samedi et dimanche.

« L'objectif, c'est vraiment que les jeunes viennent s'amuser à une compétition saine, sportive et amicale », explique Mme Bourgois.

Si l’on en croit Férédrick Belley, qui participait à la compétition d’improvisation, c’est mission accomplie. Ces Jeux lui ont permis de ressentir de la « fierté et un sentiment d’appartenance » envers son corps de cadets.

« Ça développe le travail en équipe, l'esprit d'équipe, l'entraide, ne pas se décourager, persévérer », illustre pour sa part Jean Artistide, qui prenait part à la compétition de soccer.

Il s’agissait de la 18e présentation des Jeux des cadets dans la grande région de Québec.