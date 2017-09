Des locaux mieux adaptés aux élèves vivant avec un handicap

L'école Madeleine-Bergeron, qui accueille une centaine d'élèves vivant avec un handicap, a déménagé à Cap-Rouge pour la nouvelle année scolaire. Des locaux mieux adaptés aux besoins des jeunes ont été aménagés dans l'ancienne école des Grandes-Marées, fermée en 2012 en raison d'une baisse démographique.

Le déménagement de cette institution, autrefois située sur la route de l'Église, permet de doubler la superficie de ses classes. Les corridors sont également plus spacieux, ce qui facilite le passage des fauteuils roulants et même des civières mobiles.

Pour le directeur de l’école Madeleine-Bergeron, Maxime Pilote, ce déménagement n’est certainement pas un luxe.

« Dans l'ancienne bâtisse, il fallait mettre des marques au sol pour positionner les élèves. Si on ne les positionnait pas de cette façon, on n'avait pas de place à circuler à l'intérieur de la classe », raconte-t-il.

Des élèves de 4 à 21 ans

L'école Madeleine-Bergeron accueille des enfants de 4 à 21 ans qui souffrent de déficience motrice associée parfois à une déficience intellectuelle. C’est le cas d’Édouard, un jeune adulte de 20 ans.

« L'autre école, on s'endormait. C'était petit. C'était comme le trafic sur le pont Pierre-Laporte et le pont de Québec. Ici, on a plus grand, le trafic est moins important », illustre-t-il.

Édouard devra quitter son école dans un an. Une expérience qui a été pour lui des plus bénéfiques.

C'est comme une petite famille, ma deuxième famille. Ça m'a permis d'avancer dans la vie et d’être la personne que je suis. Édouard, élève de l'école Madeleine-Bergeron

Le déménagement a nécessité un investissement de près de 5 millions de dollars du gouvernement provincial.

Aucune annonce n'est toutefois prévue pour les familles qui réclament davantage de services pour les jeunes adultes vivant avec un handicap et qui ont terminé leur scolarisation.

« Ce besoin d'avoir une réponse pour leurs enfants de plus de 21 ans est entendu. Ça fait partie des choses qu'il faut réfléchir », a déclaré à ce propos le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx.

Environ 80 professionnels encadrent les élèves de l’école Madeleine-Bergeron.

D’après les informations de Nicole Germain