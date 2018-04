Des piranhas s'amènent à l'Aquarium du Québec

Piranhas, pacus, scalaires et autres espèces exotiques nageront bientôt à l'Aquarium du Québec. Les amateurs pourront admirer une centaine de poissons tropicaux d'eau douce dès cet été.

Un texte de Camille Simard

Grâce à une entente de prêt avec le Biodôme de Montréal, l'établissement est en mesure d'accueillir les animaux aquatiques à branchies.

Une vingtaine d'espèces différentes seront réparties dans différents bassins.

« Le Biodôme de Montréal a fermé récemment pour des travaux de rénovations majeures qui vont durer près d'un an et demi, nous on leur donne un coup de main en accueillant les poissons », explique François Gouge, conservateur adjoint à l'Aquarium du Québec.

L'Aquarium devra réaménager les bassins d'eau douce en bassins tropicaux.

Conversion

En tout, près de 50 000 litres d'eau seront convertis en eau chaude pour la viabilité des poissons.

« Il s'agit de la collection Amazone, des poissons qu'on voit souvent dans les reportages, dans la rivière Amazone », explique le conservateur.

En plus du déménagement et du transport, la direction de l'Aquarium prend en charge les dossiers médicaux des nouveaux locataires.

« Niveau diète, niveau dossier médical, nous sommes en transfert de connaissances », ajoute M.Gouge.

Le public pourra admirer les poissons dès la mi-juin. D'ici ce temps, ils s'habitueront à leur nouvel environnement.

Avec les informations de Marie-Audrey Houle