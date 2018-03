Des réparations plus coûteuses que prévu à l'hôtel de ville de Lévis

Les travaux à l'hôtel de ville de Lévis, causés par un dégât d'eau en décembre 2016, coûteront 200 000 $ de plus que prévu.

Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Les élus de Lévis étaient de retour dans leur salle habituelle lundi soir pour la séance du conseil municipal. Depuis septembre, les séances se tenaient au conseil d’arrondissement de Desjardins.

L’hôtel de ville devait être à nouveau accessible en novembre, mais les travaux se sont prolongés ce qui a du même coup allongé la facture.

Le maire Gilles Lehouillier explique que l’édifice patrimonial a causé quelques surprises, notamment en raison d’une séparation coupe-feu non conforme dans le toit.

« On n’était pas pour dire, on ferme le plafond et on ne fait rien. Donc, on l’a fait. Elle n’était pas recouverte d’un matériau ignifuge. Alors on a été obligé de la recouvrir », précise le maire.

La Ville a profité des travaux pour moderniser et « agrandir de l’intérieur » le bâtiment municipal. Des locaux ont, entre autres, été ajoutés afin de permettre aux élus de recevoir des citoyens.

Au total, les travaux s’élèvent à plus de 700 000 $. Le montant remboursé par les assureurs représente près de 200 000 $.

« Ça va nous couter 500 000 $ pour mettre à jour notre hôtel de ville », se réjouit le maire qui rappelle que ce scénario est « beaucoup moins dispendieux » que de déménager les bureaux municipaux dans le secteur des ponts, comme il a déjà été prévu dans le passé.

La Ville avait aussi reçu une somme de 200 000 $ de la part des assurances pour le nettoyage du sinistre.

Une visite de l’hôtel de ville est prévue dans les prochaines semaines.