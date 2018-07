Des syndicats déjà en campagne : des centaines d'affiches anti-PLQ et anti-CAQ

Des centaines d'affiches antilibérales et anticaquistes sous le thème « C'est du pareil au même... On mérite mieux » modifient déjà le paysage de quatre circonscriptions du Québec avant même le déclenchement de la campagne électorale.

Cette initiative de six syndicats vise à rappeler les « dommages causés » par le Parti libéral du Québec (PLQ) et les « dégâts promis » par la Coalition avenir Québec (CAQ).

La coalition syndicale estime notamment que des ratés importants en éducation, santé et services sociaux assombrissent le bilan de l’administration Couillard.

Des pancartes sont aperçues dans les circonscriptions de Taschereau dans la région de Québec, Pointe-aux-Trembles dans la région de Montréal, Roberval au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et Saint-Jérôme dans les Laurentides.

Choix stratégique

Le président du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Denis Bolduc, explique que les conscriptions ont été identifiées stratégiquement.

« On a choisi des circonscriptions où on pense qu'on peut faire la différence. Par exemple, Taschereau, on avait [Agnès Maltais du Parti québécois]. On regarde les sondages et on voit que la CAQ et le PLQ sont dans une course. On qualifie les candidats de ''libécaquistes'' et ''caquilibérales'' », indique M. Bolduc, voulant signifier que ces candidats sont « interchangeables ».

Le syndicaliste fustige également le gouvernement libéral parce qu'il a contribué à la « détérioration des conditions des travailleurs » au cours des dernières années.

Un gouvernement caquiste n’offrirait pas de meilleures alternatives aux travailleurs, estime-t-il.

Ces deux partis-là n'ont pas aidé les travailleurs. Le PLQ et la CAQ, on pense qu'ils ne méritent pas le vote des travailleurs. Allez vers le Parti québécois et Québec solidaire, on ne dit pas pour qui. Denis Bolduc, président du Syndicat canadien de la fonction publique

D'autres actions à venir

D’autres secteurs du Québec seront ciblés au cours des prochaines semaines. La coalition syndicale promet également que cette « campagne prendra (...) d'autres formes » d’ici les élections provinciales, à l’automne.La coalition n’a pas précisé les coûts engendrés par une telle campagne.

Outre le SCFP, la coalition regroupe le Syndicat des métallos, le Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureau (SEPB), l'Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs de l'Aérospatiale (AIMTA), l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat québécois des employées et employés de services (SQEES).