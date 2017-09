Des travaux d’Hydro-Québec font rager le maire Labeaume

Des travaux d'Hydro-Québec visant à empêcher l'accumulation de verglas et de neige sur les lignes à haute tension traversant les autoroutes de la région font bondir le maire Régis Labeaume, qui appréhende un « joyeux bordel » sur le réseau routier de la capitale.

Un texte de Cathy Senay

Du 11 au 30 septembre, la société d’État procédera à l’installation de spirales anti-accumulations sur différentes lignes à haute tension de la région. Il s’agit d’un emballage composé de nickel et de cobalt permettant de maintenir les fils à une température suffisamment élevée pour faire fondre la neige et le verglas.

Hydro-Québec assure que l’opération, évaluée à 3 millions de dollars, est nécessaire pour prévenir une nouvelle crise du verglas. En 2008, la société d’État a mis en place un déglaceur à Lévis afin de faire décoller la glace sur les fils à haute tension lors des conditions climatiques extrêmes.

Depuis, le déglaceur n’a jamais été démarré en raison des risques de chute de glace provenant des fils à haute tension surplombants les autoroutes. Cela aurait provoqué des fermetures de routes en plus de constituer un enjeu de sécurité publique.

Dites-vous une chose, si les conditions climatiques deviennent extrêmes et qu’on est obligés d’utiliser le déglaceur, c’est parce que là, on est rendus avec des accumulations de glace [importantes] et [… ]on ne veut pas reproduire l’événement de 98 non plus […] en laissant ça aller.

François Paradis, responsable de la maintenance sur les lignes de transport chez Hydro-Québec