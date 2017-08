Descente extrême au coeur du Vieux-Québec

Après avoir remporté l'or dans l'épreuve de descente du Vélirium chez les juniors samedi dernier, l'athlète canadien Finn Iles apparaît aujourd'hui dans une vidéo filmée dans les rues et ruelles du Vieux-Québec.

La vidéo, tournée à l'aide de drones, a été réalisée en trois jours par l’équipe de Maganafire, basée à Vancouver.

On y voit l’athlète de 17 ans dévaler les rues du Vieux-Québec sur un parcours de près de 900 mètres. Frôlant touristes et passants, la jeune sensation roule à toute vitesse dans le parc des Gouverneurs, se précipite dans l’escalier casse-cou et termine sa course au pied du fleuve Saint-Laurent.

Récemment diplômé du secondaire, Finn Iles a remporté cinq des six épreuves de la Coupe du monde cette saison. Il est ainsi assuré de terminer la saison au premier rang dans sa catégorie.