Deux autobus du RTC en appui lors du G7

Deux autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) seront mis à la disposition des services d'urgence à Québec lors du Sommet du G7 en juin.

Le président du RTC, Rémy Normand, confirme avoir reçu une demande de la part du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

« Il y avait une demande spécifique pour ce besoin-là. Alors nous, on a fourni le service, on a demandé à des chauffeurs ceux qui voulaient participer et on va mettre à leur disposition deux bus. »

En tout, six chauffeurs dans différents quarts de travail seront affectés à ces autobus. Selon Le Soleil, les chauffeurs devront satisfaire à l'enquête de la sécurité de la GRC pour remplir cette tâche.

Les ambulanciers feront pour leur part des aménagements à l’intérieur des véhicules. M. Normand ne prévoit pas de modifications majeures.

« Je pense que ça va être des blessés qu’on va pouvoir transporter dans des bus comme on a fait [lors de l’attentat] à la mosquée. Je ne pense pas qu’on va mettre des civières dans les bus », dit-il.

La Sommet du G7 se tiendra les 8 et 9 juin dans Charlevoix. Les services de sécurité s'attendent à des manifestations à Québec.