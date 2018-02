Deux personnes arrêtées pour vols et fraudes à Québec

Deux personnes de 22 et 23 ans ont été arrêtées par le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) en lien avec des vols et fraudes commis dans des commerces de Québec.

Les suspects ont été appréhendés jeudi soir dans le stationnement d’un commerce d’alimentation de la rue de l’Hêtrière par un policier en civil qui n'était pas en service.

Ils sont présentement détenus et devraient être pris en charge par les agents de l’immigration durant la journée. Selon la SPVQ, ils feraient partie d'un groupe structuré qui pourrait provenir d'Europe de l'Est.

Le SPVQ affirme qu’une enquête est présentement menée par le module des crimes en réseau relativement à une quinzaine de dossiers à Québec survenus dans les dernières semaines. Des personnes séviraient également ailleurs dans la province, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Selon la SPVQ, les présumés voleurs procéderaient à deux ou trois pour faire des achats en payant comptant avec des billets de 50 $ ou 100 $. Ils distraient ensuite les commis pour parvenir à voler une partie de l'argent.

Les suspects s'expriment en anglais, avec un accent, et parlent très peu français, mentionne le SPVQ qui souligne qu'ils se déplacent souvent dans des véhicules de type Dodge Caravan.

« On veut lancer un message de prévention. Oui, on a procédé à l'arrestation de deux hommes, mais selon notre enquête, on sait qu'il y a beaucoup plus que ces deux personnes-là qui sont impliquées », indique Étienne Doyon, porte-parole du SPVQ.