Disparition d’un jeune de 21 ans à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l'aide du public pour retrouver Alfredo-Alexander Aquino Martinez, âgé de 21 ans.

L’aide des autorités a été sollicitée par la famille du jeune homme.

Il aurait quitté à pied le secteur de Sainte-Foy vendredi après-midi, mais il pourrait se déplacer en autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC).

« Nous avons des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité s’il ne reçoit pas les soins appropriés à son état », peut-on lire dans le communiqué diffusé par la police de Québec.

Alfredo Alexander Aquino Martinez mesure 1,7 mètre et pèse 68 kg. Il a les cheveux noirs courts et les yeux bruns. Lorsqu'il a été vu pour la dernière fois, il portait un chandail à capuchon noir, un jeans bleu, un manteau d’hiver noir et des bottes noires.