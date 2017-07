Écrasement d'un planeur à Saint-Raymond : le pilote est décédé

Un pilote de 54 ans est décédé à la suite de l'écrasement de son planeur samedi vers 16 h 15, à Saint-Raymond, dans la MRC de Portneuf.

Un texte d'Alain Rochefort

La victime est Mario Fiset, un homme originaire de Québec. Il était seul à bord de l'appareil lorsqu'il a piqué du nez au-dessus de l'avenue de la Colline. Le planeur a ensuite sectionné un fil électrique et percuté l'abri de voitures d'une résidence, selon un témoin de la scène.

« On était sur le bord de la piscine et un bruit a attiré mon attention, explique Anne Genois. J’ai levé la tête et vu le planeur piquer du nez. Et puis, j’ai entendu l’écrasement. »

Les résidents du secteur se sont aussitôt portés au secours du pilote. Il a rapidement été conduit à l’hôpital, où son décès a été constaté.

Selon Mme Genois, qui habite le secteur depuis 40 ans, le planeur virevoltait comme une feuille au vent quelques instants avant de piquer du nez. Elle affirme que l'appareil aurait volé une dizaine de minutes.

Depuis toujours, il y a des planeurs [qui passent près de chez elle], et c’est la première fois que je vois ça. Je suis restée à la maison faire le 911. Des amis en face ont aidé à sortir la personne qui était inconsciente. Anne Genois, résidente de Saint-Raymond

Une enquête de la Sûreté du Québec est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Aucune hypothèse n'est écartée pour le moment.

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada enquêtera sur l'accident

Une confrérie endeuillée

Mario Fiset était membre du Club de vol à voile de Québec (CVVQ), établi tout près du lieu du drame.

« C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de l'un de nos frères », a écrit le président du conseil d'administration du CVVQ, Pierre Bouchard, sur la page Facebook de l'organisation.

L'ensemble des membres du club est atterré par la nouvelle et est de tout cœur avec la famille de notre ami. Pierre Bouchard, président du conseil d'administration du Club de vol à voile de Québec

M. Bouchard a précisé qu'aucun autre commentaire ne serait fait en raison de l'implication du BST dans le dossier.

D'après les informations de Pascale Lacombe