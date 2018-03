Elizabeth Giguère offre un deuxième championnat d'affilée aux Golden Knights

Elizabeth Giguère a encore une fois frappé fort en prolongation. La hockeyeuse de Québec a marqué un but spectaculaire en finale du Frozen Four, le tournoi de fin de saison du hockey universitaire américain (NCAA), pour offrir un deuxième titre consécutif aux Golden Knights de l’Université Clarkson.

Un texte de Jean-Philippe Martin

Les Golden Knights avaient rendez-vous dimanche avec les Raiders de l'Université Colgate sur la glace du Ridder Arena de Minneapolis au Minnesota pour le match ultime.

Alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1 en prolongation, Giguère y est allée d'un effort individuel exceptionnel. Elle a subtilisé la rondelle à la défenseure de l’Université Colgate Shelby Wood à la ligne bleue adverse.

Fauchée par sa rivale, la Québécoise s’est rapidement relevée après avoir posé un genou sur la glace. Elle a servi une feinte magistrale à la gardienne Julia Vandyk pour glisser la rondelle dans le filet.

« J’ai vu la défenseure couper au centre. Je savais que je devais effectuer de la pression à ce moment. J’ai gagné la bataille et voilà, j'étais toute seule devant la gardienne », a raconté la vedette du jour, tout sourire lors du point de presse d'après-match.

Après, j’ai perdu la carte. Je ne peux pas me souvenir de ce qui s’est passé. La rondelle s’est retrouvée dans le but et c’est tout ce qui compte.

Elizabeth Giguère, Golden Knights de l'Université Clarkson, au sujet du but de la victoire en prolongation