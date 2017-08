Elvis Expérience Symphonique: un spectacle vibrant à la mémoire du King

C'était une soirée toute spéciale pour les fans du King du rock and roll qui ont rempli le Centre Vidéotron, mercredi, 40 ans jour pour jour après le décès d'Elvis Presley. Plus de 12 500 personnes ont assisté à la mouture symphonique du spectacle Elvis Expérience.

Un texte de Valérie Cloutier

Au centre de la scène, Martin Fontaine, maître de la situation dans son rôle, et 80 musiciens, dont 55 membres de l'Orchestre symphonique de Québec, ont aisément séduit le public:

« C'était formidable! Plus grandiose que ce que j'attendais! Vraiment super beau! On a dansé! », s’enthousiasme Carole Latouche.

« Les musiciens étaient extraordinaires! Et Martin Fontaine, qui personnifie Elvis depuis plusieurs années, le fait vraiment très bien », raconte Marc Lalonde.

Carole Paré et Fabien Gendron fêtaient mercredi leurs 41 ans de mariage en se remémorant leurs premières sorties accompagnées par les chansons d'Elvis :

J'ai toujours été maniaque d'Elvis! J'aime toutes ses chansons, mais à partir plus des années 70, ce sont mes préférées! Carole Paré.

Moments d’émotion

Le spectacle nous plonge dans les années où le King se produisait à Las Vegas à grand renfort de projections vidéo. Love Me Tender, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes ... au total, plus de 35 succès d'Elvis Presley ont défilé dans un feu roulant.

Le spectacle a été rempli de moments touchants et sympathiques: Martin Fontaine lançant des peluches aux fans pendant Teddy Bear, des images du public filmées en noir et blanc projetées sur écrans géants ou encore les envolées de violons durant la chanson My Way. Un programme varié et riche en émotions.

Les ballades, particulièrement bien mises en valeur par les orchestrations symphoniques, resteront gravées parmi les coups de cœur de nombreux spectateurs.

« La chanson La Quête, en anglais, ç’a été mon moment de pur délice! Mais tout était bon! Ils gardaient tout le monde dans le bonheur total, bravo, chapeau! », lance Linda Leblond.

Autres spectacles?

Certes, il s’agit d’un spectacle qui mériterait d'être vu ailleurs. Questionné à ce sujet, Martin Fontaine ne ferme d'ailleurs pas la porte à faire revivre Elvis Expérience Symphonique.

« Bien, les arrangements sont faits. Les répétitions sont faites... qui sait? J'avais déjà dit moi : "Je ne retournerai plus au Capitole, c'est terminé ça." Et je suis retourné 6 ans plus tard! Je suis encore là! Il ne faut jamais dire jamais! »