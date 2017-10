À cause de Carmen, 58 minutes dans la rue

Le spectacle musical À cause de Carmen, présenté dans la Fabrique d'obus de Parcs Canada convertie en salles de spectacles, face à l'Hôtel-Dieu, s'avère une expérience immersive dans l'univers des jeunes de la rue.

Un texte d'Anne-Josée Cameron

À cause de Carmen décrit le parcours de cinq jeunes de la rue qui voient leur quotidien changer lorsqu'une compagnie d'opéra vient travailler à quelques mètres de leur squat.

Touché par la dure réalité de ces jeunes, l'auteur et metteur en scène Richard Aubé a recueilli plus d'une dizaine de témoignages provenant de jeunes ayant vécu dans la rue. L'auteur désirait créer un spectacle authentique et réaliste. Il semble bien que ce soit chose faite, car les jeunes spectateurs de la Maison Dauphine qui ont vu le spectacle lundi ont beaucoup aimé.

Ils ont vanté la force du personnage principal, Maude. Selon les jeunes de la rue présents à la générale, les filles qui vivent une telle situation doivent être très fortes, comme Maude dans la pièce.

« Les filles dans la rue ont un tab[...] de caractère pour survivre dans la rue! », lance un jeune de la Maison Dauphine.

Un lieu hors du commun

Le spectacle réalisé au profit de la Maison Dauphine se déroule dans la Fabrique d'obus de Parcs Canada qui a été transformée pour l'occasion. Le décor, sobre, se résume à quelques échafaudages et un énorme carré de sable.

L'utilisation de ce lieu inusité est une très belle idée de Richard Auger. Rarement utilisé, l'endroit rarement reflète parfaitement l'atmosphère des squats dans lesquels évoluent les jeunes sans-abri.

D'ailleurs, le public a froid dans cette salle de spectacle improvisée et c'est tant mieux. Les spectateurs venus assister au spectacle À cause de Carmen vivent ainsi l'espace d'une soirée la réalité des jeunes de la rue qui ont froid huit mois par année.

Fraîchement émoulus du conservatoire, les jeunes comédiens sont très justes. Lauren Hartley, qui incarne Maude, donne au personnage la profondeur nécessaire. De plus, elle chante très bien. Vincent Nolin-Bouchard, pour sa part, incarne avec talent Dan, le narrateur de l'histoire, celui qui a « envie de quelque chose d'autre ».

L'espoir

Le spectacle À cause de Carmen est très touchant. Il nous offre un aperçu de cette vie difficile que vivent certains jeunes et pose la question de l'espoir. Comment garder espoir quand tout va mal depuis l'enfance? Comment continuer à rêver quand on a été profondément blessé par la vie dès son plus jeune âge? Â quoi se raccrocher? Impossible pour le spectateur de ne pas se sentir concerné par la détresse de ces jeunes.

J'suis écœurée de me faire assassiner à tous les dix minutes depuis que j'suis née [sic]. Maude, À cause de Carmen

Il reste quelques billets pour certaines représentations, qui ont lieu du 17 au 21 octobre.