À cause de Carmen pour les 25 ans de la Maison Dauphine

La Maison Dauphine célèbrera son 25e anniversaire avec la présentation du spectacle intitulé À cause de Carmen. La porte-parole de l'événement, Guylaine Tremblay, invite les gens à soutenir la cause de l'organisme qui vient en aide aux jeunes de la rue.

Un texte d'Anne-Josée Cameron

À cause de Carmen est une relecture de l'Opéra Carmen d'une durée de 70 minutes. À l'origine de cette adaptation, le désir de sensibiliser le public à ce que vivent les jeunes sans-abris. Le spectacle mettra en vedette une douzaine d'artistes, comédiens, danseurs, musiciens et chanteurs.

Les jeunes en vedette

Il s'agit d'un spectacle mettant en scène cinq jeunes de la rue qui squattent un édifice du centre-ville. Leurs vies sont bouleversées lorsqu'ils voient et entendent des artistes répéter l'opéra Carmen dans l'Immeuble voisin.

Le spectacle allie théâtre et airs d'opéra aux accents rock.

Porté par le désir de changer les mentalités, le metteur en scène, Richard Aubé a travaillé de concert avec les jeunes de la rue.

Les jeunes de la rue, on a parfois tendance à faire comme s'ils n'existaient pas. On les contourne dans la rue et ce que les jeunes m'ont raconté m'a bouleversé et j'en ai tenu compte dans l'écriture du spectacle.

Richard Aubé, metteur en scène, À cause de Carmen