Broue dans la collection du Musée

Les décors de la pièce de théâtre Broue, les costumes et accessoires entrent dans la collection nationale du Musée de la civilisation à Québec.

Les trois comédiens Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier ont fait don de tous les objets se rattachant au spectacle qu’ils ont présenté durant près de 40 ans.

Quelque 18 costumes, les murs de la taverne, le bar, des verres de bière, des affiches et accessoires de tournée font partie des éléments introduits dans la collection.

Les tables, chaises, verres et caisses de bières, entre autres, seront conservés dans les voûtes des artefacts en matériaux composites.

Michel Côté se dit touché de voir tous ces objets entrer au Musée.

« Tantôt, c’était assez touchant, ils nous ont montré comment ils conserveraient les costumes et de voir toutes les précautions qu’ils prennent pour ranger la veste de Bonin, un des deux waiters que Marcel joue, j’ai eu un petit moment d’émotion », dit-il.

38 ans de notre vie qui s’en va au musée! Michel Côté

Sans conservation, la perspective que les décors soient détruits s'avérait crève-cœur pour les comédiens qui voient maintenant l’esprit de la pièce préservée, pour une portion d’éternité.

« Aujourd’hui, ça appartient à tous les Québécois, à la mémoire collective des Québécois dans le fond, c’est beaucoup plus grand que nous-mêmes, c’est vraiment formidable », affirme M. Gauthier.

Le trio, qui avait déjà commencé depuis quelque temps le processus de deuil du spectacle joué des milliers de fois, se dit en paix avec ce point final.

« Le processus est commencé et on est en paix avec ça parce qu’on a vraiment l’impression d’avoir tout donné à Broue et que Broue nous a tout donné au point de vue plaisir, au point métier de comédien », résume pour sa part Marc Messier.

Le Musée de la civilisation présentera la collection au grand public lors d’une exposition en 2019.

La pièce Broue vue par plus de 3 millions de personnes a été jouée plus de 3300 fois, entre le 21 mars 1979 jusqu’au 22 avril 2017.