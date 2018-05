Comment je devenu Malcom X : l'enfance d'un leader

Comment je suis devenu Malcom X nous plonge dans l'enfance de Malcom Little, fils de militants noirs dont le père va être assassiné en plein jour pour ses convictions. Ce roman brosse un portrait fascinant de la jeunesse de Malcom X.

Synopsis : Comment je suis devenu Malcom X relate l'enfance difficile et la jeunesse délinquante de Malcolm Little. On y découvre ses premières amours, ses problèmes de consommation et ses petites arnaques qui finalement le mèneront en prison.

Auteure : Écrivaine, travailleuse sociale et très impliquée dans la défense des droits de l'homme, Ilyasah Shabazz est troisième fille de Malcolm X, En février 1965, alors âgée de deux ans, elle assiste à l'assassinat de son père. En 2002, elle écrit ses mémoires : Growing Up X. Ilyasah Shabazz est la fondatrice du Malcolm X Enterprises et administratrice du Malcolm X & Dr Betty Shabazz Memorial and Educational Centre.

