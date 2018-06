File d'attente, une série entièrement produite à Québec!

Plus de 360 figurants et 50 comédiens de Québec prendront part à File d'attente , le nouveau projet télévisé de ComédiHa!

Un texte d'Anne-Josée Cameron

Unis TV diffusera à l'automne la nouvelle série conçue par Réal Bossé et réalisée par Martin Talbot (Les Parent). Cette comédie dramatique de 13 épisodes sera tournée entièrement à Québec.

« Les épisodes seront tournés du 17 juin au 31 juillet dans divers lieux de Québec, explique Réal Bossé, qui dit adorer travailler dans la ville du maire Labaume.

« J'ai l'impression d'être en voyage et de pouvoir me consacrer exclusivement au projet », ajoute-t-il.

Attendre, encore et toujours

File d'attente mettra en vedette deux familles, celle de Louis et celle d'Alice, qui se croiseront au gré des diverses files d'attente. Enfants, grands-parents et petits-enfants se rencontreront, se disputeront et se réconcilieront, tout en attendant leur tour!

Saviez-vous que selon certaines études, les êtres humains passent 5 ans de leur vie dans une file d'attente ? Réal Bossé, comédien et concepteur de la série File d'attente.

Réal Bossé promet une série riche de sens. « À partir du moment où je travaille sur un projet, je parle d'humain à humain, d'humanité à des humains, raconte-t-il. Des fois, c'est comique, des fois, c'est pas drôle du tout. C'est la réalité tout simplement. »

Une distribution solide

De nombreux comédiens connus composent la distribution de File d'attente. Outre Réal Bossé, on retrouvera Sylvie Moreau, Murielle Dutil, Isabelle Brouillette, Jean-Nicolas Verreault et Richard Fréchette. Parmi les comédiens de Québec, on retrouve Marie-Josée Bastien, Jack Robitaille et Éva Daigle.

File d'attente sera présentée dès septembre sur la chaîne Unis TV.