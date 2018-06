Le chasseur de lapins, un polar à dévorer

Lars Kepler signe un très bon suspense avec cette sixième enquête de Jonna Lina. Le chasseur de lapins est un roman complexe et captivant, idéal pour les vacances.

Synopsis:

Après avoir été condamné à 48 mois de prison dans le roman précédent, l'ancien détective, Joona Lina est appelé à intervenir dans une enquête visant à aider la police à stopper un tueur. Celui-ci est soupçonné de vouloir commettre des meurtres au sein même du gouvernement.

Auteurs:

Lars Kepler est le pseudonyme du couple d'écrivains suédois Alexander Ahndoril et Alexandra Cuelho Ahndoril. Le duo a écrit sept romans dont six sont des enquêtes menées par Joona Lina. Ils auraient vendu, à ce jour, près de 12 millions d'exemplaires de leurs livres et seraient traduits en 40 langues.

Mariés dans la vie, ils ont écrit plusieurs romans chacun.