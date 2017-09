Entente de principe à la STLévis

Une entente de principe est intervenue au cours des dernières heures entre la Société de transport de Lévis (STLévis) et le syndicat représentant ses chauffeurs d'autobus.

Un texte de Louis Gagné

Les syndiqués, dont la convention collective est échue depuis le 31 décembre, vont être invités à se prononcer sur l’accord au cours des prochains jours. Si l’entente de principe est entérinée, la menace d’une grève à la STLévis sera écartée pour de bon.

Le vice-président de la société de transport, Mario Fortier, s’attend à ce que les chauffeurs d’autobus approuvent les termes de l’accord, qui « satisfait les deux côtés » selon lui.

« Comme administrateurs, on se doit d’administrer de façon responsable puis eux, ils travaillent pour avoir les plus belles conditions possible, puis le but est d’en venir à un compromis acceptable pour les deux. Ça semble être le cas. J’espère que le vote va être favorable », a déclaré M. Fortier en entrevue à Radio-Canada.

C’est sûr que c’est une très bonne nouvelle. On est condamnés à s’entendre. Je veux dire, une société de transport sans chauffeurs, ça ne fait pas avancer beaucoup les autobus. Mario Fortier, vice-président de la STLévis

« Une bonne entente »

Le président du Syndicat des chauffeurs d’autobus de la Rive-Sud (CSN), Stéphane Girard, a abondé dans le même sens. Il recommandera à ses membres d’entériner l’accord de principe.

« Nous allons nous organiser pour que cette entente-là passe. C’est une bonne entente, autant pour l’employeur qu’au niveau du syndicat. Je pense que les chauffeurs vont être contents », a-t-il réagi.

Les deux parties ont mis de l’eau dans leur vin et tout le monde est gagnant à ce niveau-là. Stéphane Girard, président du Syndicat des chauffeurs d’autobus de la Rive-Sud

Négociations prolongées

Le 25 août, les parties patronale et syndicale avaient décidé de donner une seconde chance aux négociations. Elles avaient convenu de prolonger de 30 jours les pourparlers portant sur le renouvellement de la convention collective des 107 chauffeurs de la STLévis.

Cette décision avait permis d’écarter temporairement le déclenchement d’une grève. Les chauffeurs menaçaient de débrayer à compter de 5 h le 28 août si aucune entente n’était conclue avec l’employeur.

Les discussions achoppaient principalement sur le plancher d’emploi et le recours à la sous-traitance. Le prolongement des négociations a permis à la STLévis et au syndicat des chauffeurs de réaliser des progrès significatifs sur ces deux enjeux.

Les détails de l’entente de principe intervenue sur l’heure du dîner, jeudi, n’ont pas été dévoilés.