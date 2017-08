Excellent départ pour la Grande Foire de Québec

La Grande Foire de Québec passe le premier test. Une foule imposante s'est déplacée sur le site d'ExpoCité dès mercredi midi, au grand bonheur des organisateurs.

Un texte d’Alain Rochefort

Effluves de maïs soufflé, manèges à sensations fortes et cris des animateurs de kiosques de jeux d'adresse: pas de doute, l'événement renaît des cendres d'Expo Québec. Il est toutefois différent.

Éric Lavallée, président d’Amusements Spectaculaires, estime à première vue que le pari de l'entrée gratuite est un succès. Il était tout souriant à l’ouverture des portes.

« C’est l’effervescence qu’on cherchait. Les gens étaient déjà sur place une heure et demie avant l’ouverture. Il annonce beau au cours des prochains jours. Je suis pas mal sûr que ça va être un succès. [...] Avant, il y avait une barrière à l’accès. Nous sommes beaucoup à l’écoute des gens. Donc, on a enlevé la barrière à l’entrée et on y va avec un concept utilisateur-payeur. »

Christian Doucet et sa famille ont fait l’aller-retour de Trois-Rivières pour s’assurer de ne rien manquer de cette première journée.

« On a décidé de venir dans la journée parce qu’on pensait qu’il y aurait moins de monde, mais ce n’est pas le cas », laisse tomber M. Doucet, qui n'était pas déçu pour autant.

Cuisine de rue

Les camions de rue ont également fait une entrée remarquée à la Grande Foire de Québec. Les visiteurs peuvent assouvir leur appétit en choisissant parmi une dizaine de camions, dont ceux de Nourcy, de la Cuisine du marché ou encore de Chez Victor.

Ce type de cuisine plus raffiné n’était pas servi à la dernière édition d’Expo Québec, en 2015.

« Ce sont les camions de rue qui se promènent en ville, ici, cet été », indique le copropriétaire de Beauce Carnaval, Jacques Vallée.

Les nostalgiques d’Expo Québec ont cependant de quoi se réjouir : le restaurant Chez Guy reprend sa place avec son traditionnel menu de type casse-croûte.

Manèges

En tout, 32 manèges payants sont montés sur le site. Certains datent de l’époque d’Expo Québec, notamment le Zipper, le Booster, la grande roue et le bon vieux carrousel pour les plus petits.

Les amateurs de sensations fortes peuvent se procurer un bracelet au coût de 35 $ pour un accès illimité ou encore recourir aux coupons pour des accès à l'unité.

Ce sont des manèges que les gens ont toujours appréciés. Il y en a aussi des neufs. Le Vertigo, je pense qu’il n’est jamais venu à Expo Québec. Vous êtes assis sur un banc au bout d’une chaîne et ça monte à 100 pieds dans les airs. C’est un manège familial. Jacques Vallée, copropriétaire de Beauce Carnaval

La sécurité, une priorité

Jacques Vallée se fait rassurant envers ceux qui doutent de la sécurité des manèges depuis les événements de l’Ohio et de Lac-Mégantic.

Je ne peux jamais garantir qu’il n’arrivera rien. Personne ne peut garantir ça. Mais je peux vous garantir que nos manèges sont inspectés et qu’ils sont en ordre. Tout est fait pour qu’il n’arrive rien. Jacques Vallée, copropriétaire de Beauce Carnaval

Spectacle

Côté spectacles, des cracheurs de feu, amuseurs de rue, magiciens et chansonniers ont l’intention d’épater la galerie. Le personnage de Caillou et des mascottes s’occupent des tout-petits.

Si tout se passe bien, Jacques Vallée a l’intention de donner plus d’ampleur à l’événement l’an prochain.

« Il y a de la place pour une fête foraine à Québec. Les gens aiment ça. Je veux que les gens aient du plaisir. […] Si c’est un beau succès, on augmentera peut-être le nombre de kiosques, par exemple. S’il y a une demande pour 10 jours l’an prochain, on verra bien. Mais je préfère rester terre-à-terre. »

M. Vallée souhaite accueillir 75 000 personnes en 5 jours cette année.