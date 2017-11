Exercice de la Marine royale canadienne à Québec

Plus de 70 réservistes de la Marine royale canadienne effectuaient un exercice à Québec, samedi.

L'entraînement, qui portait sur la sécurité portuaire et sur la protection de la zone maritime, s'est déroulé au Complexe naval de la Pointe-à-Carcy et sur le fleuve Saint-Laurent.

L'exercice servait notamment à préparer les réservistes qui pourraient être appelés à protéger des navires canadiens à l'étranger.

« On prend ça vraiment au sérieux, et de penser que ça pourrait vraiment arriver, que dans un autre pays, soit la Corée du Sud ou les îles Fidji ou autres, ces scénarios-là pourraient arriver », indique Matthieu Baron, membre de l'équipe de sécurité nautique.

Des réservistes de Montréal, Saguenay, Rimouski, Sept-Îles et Trois-Rivières ont circulé sur le fleuve Saint-Laurent à bord de petites embarcations pour simuler des missions à l'étranger de l'équipe de sécurité nautique, créée il y a un an

L'équipe est d'ailleurs à la recherche de nouveaux membres.

En ce moment, il y a moins d'une dizaine d'employés permanents à Victoria et on souhaite en avoir une vingtaine. La Marine royale vise également de faire passer de 400 à 600 réservistes pour appuyer les marins dans leurs missions à l'étranger.

« Si jamais on a un besoin de dernière minute pour se déployer parce que le niveau de menace dans un pays où nos navires s'en vont est trop élevé, on pourrait ramasser du monde et, selon le besoin avoir 30, 40, 60 marins qui pourraient être déployés », illustre le commandant de l'exercice, Mathieu Leroux.

L'exercice se poursuit dimanche.