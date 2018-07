FEQ : Ben Mulroney à Québec pour les émissions ETalk et Your Morning

L'animateur Ben Mulroney de CTV est en tournage dans la capitale durant le Festival d'été de Québec (FEQ) pour couvrir l'événement. « Je veux que les gens à l'extérieur de cette ville connaissent Québec comme moi je connais Québec », lance-t-il.

Ses deux émissions, ETalk et Your Morning, comptent environ 5,2 millions de téléspectateurs par semaine, une façon de donner de la visibilité à la ville et au festival, qui est partenaire de Bell Media, diffuseur de CTV.

« Je suis très content d’être ici au mois de juillet, parce que je n’aurais pas été content d’être ici au mois de mars », dit-il en riant.

C’est un retour aux sources pour le fils de Brian Mulroney, ancien premier ministre. Ben Mulroney a étudié en droit à l’Université Laval avant d’être recruté pour faire de la télévision alors qu’il était justement à Québec.

« C’est même ici dans cet hôtel [Hilton] où on m’a découvert pour la télévision », souligne-t-il.

Découvrir Québec

Ben Mulroney ne connaissait pas le FEQ avant qu’on lui propose de le couvrir. « J’ai vu le line up, c’était absolument incroyable que je ne connaisse pas le Festival d’été de Québec », dit-il, ajoutant qu’il veut permettre aux Canadiens de découvrir Québec et son festival.

La majorité des billets vendus sont achetés par des résidents de Québec ou de la province, précise l’Office du tourisme de Québec. Environ 14 % viennent du Canada et des États-Unis.

« On veut franchir la prochaine barrière, on ne veut pas juste avoir accès au monde musical mondial, on veut introduire ce festival et cette ville à beaucoup plus de gens », ajoute l’animateur.

Selon le directeur des communications de l’Office du tourisme de Québec, Éric Bilodeau, il s’agit d’une « super belle carte de visite ».

« Une émission comme ça, à travers le Canada anglais, c’est de la notoriété pour la destination de Québec, oui qui est bonne pour le Festival d’été de Québec, qui est bonne pour la ville », indique-t-il, ajoutant que le taux d’occupation dans les hôtels est d’environ 86 % durant l'événement.