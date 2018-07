Fermeture d’une résidence : 22 aînés à relocaliser à Saint-Joachim

Les 22 aînés hébergés à La Maison Fleurie de Saint-Joachim, dans la région de Québec, doivent se trouver une nouvelle résidence.

Le propriétaire de l’établissement situé près de Sainte-Anne-de-Beaupré, Bastien Simard, se dit contraint de mettre fin à ses activités, faute de personnel.

« En n’ayant plus de main-d’œuvre, il faut s’impliquer davantage puis là, un moment donné, on vient épuisé aussi, avec tout ça. Alors, je n’avais pas le choix de m’en aller vers ça, sans ça, je n’étais plus capable de donner les soins dont les personnes avaient besoin », explique-t-il.

Je faisais beaucoup d’heures. C’est tout le temps moi qui épongeais les trous […] Ça n’avait plus de bon sens. Bastien Simard, propriétaire, La Maison Fleurie

Accompagnement

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale a été avisé de la situation mardi dernier. L’organisme accompagne les familles dans leurs démarches pour relocaliser les résidents.

« Il y a un accompagnement au niveau psychosocial qui se fait. C'est toujours difficile de déménager, donc on les accompagne là-dedans », indique Josée Bisson, responsable du suivi de la qualité des services au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

On les écoute. On tente de répondre à leurs besoins de les sécuriser et on suit leur rythme. Josée Bisson, CIUSSS de la Capitale-Nationale

« Contexte difficile »

Au moins 7 des 22 résidents ont déjà été relocalisés, notamment au Centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de Sainte-Anne-de-Beaupré, alors que 10 ont un plan de relocalisation.

Josée Bisson raconte que son équipe a réussi à trouver un logement à des résidents qui ont manifesté leur désir d’aller vivre ensemble.

« Il y a également des gens qui ont manifesté le désir de se rapprocher de leur famille naturelle. Donc on a travaillé et réussi à trouver un endroit », ajoute-t-elle.

Malgré le contexte difficile qui nous arrache le coeur, on réussit quand même à faire en sorte qu'il y ait des gains [pour les résidents]. Josée Bisson, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les six résidents de la Maison Fleurie qui n’ont toujours pas trouvé d’endroit où aller vivre devront quitter les lieux avant la fermeture de la Maison Fleurie, prévue au plus tard le 16 août prochain.

La résidence qui héberge des personnes autonomes et semi-autonomes est ouverte depuis 1992.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie et Alexandra Duval