Festivent: un saut dans le vide virtuel

Les plus téméraires sont servis à souhait au Festivent de Lévis. Une jeune entreprise de Québec leur propose de sauter virtuellement dans le vide, au-dessus de Saint-Jean-Chrysostome, à partir d'une montgolfière.

L’entreprise Imersiv360 est à l’origine de cet univers récréé qui donne une impression de réalité. Une expérience ouverte à tous, explique le président d’ Imersiv360, Pierre-Sébastien Gauthier.

« On parle de vidéos 360 qui sont insérées dans un casque de réalité virtuelle qui permettent aux utilisateurs de se retrouver au centre de l'action. Donc, c'est de faire vivre une expérience à quelqu'un en le sortant de sa zone de confort pour certains, bien entendu. [...] Donc on crée un univers qu'on contrôle et on amène les gens à l'intérieur de cet univers-là. »

Une entente avec le Festivent de Lévis permet à l'entreprise de présenter ce produit hautement technologique. L’organisation de l’événement souhaite en effet faire vivre des tours de montgolfière, mais les conditions météorologiques ne le permettent pas toujours. M. Gauthier raconte en quoi consiste cette expérience de réalité virtuelle 360° avec un casque.

« On se laisse tomber de la montgolfière. On fait une chute libre de 10 à 12 secondes maximum. Par la suite, le parachute va ouvrir et là on va avoir une descente du voile pour venir atterrir dans le coin de St-Jean-Chrysostome, ici même. »

La voie de l'avenir

Le projet a commencé au mois de mai. Les dernières prises d’images ont eu lieu la semaine dernière.

« Le but d'utiliser un casque, c'est justement le loisir de (pouvoir) regarder où on veut. La vidéo va comprendre avec des accéléromètres où l'utilisateur veut regarder. […] C'est une vidéo “Dont vous êtes le héros” finalement, donc les gens peuvent décider qu'est-ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent voir et ressentir ce qui se passe dans la vidéo », ajoute M. Gauthier.

La jeune entreprise qui fait des affaires depuis deux ans prévoit que cette vague technologique de réalité virtuelle déferlera sur la planète d'ici quelques années.

D’après les informations de Marie-Michelle Lacroix