FouLire célèbre 15 ans de littérature jeunesse

La maison d'édition FouLire de Québec spécialisée en littérature jeunesse souligne cette année ses 15 ans d'existence. L'humour est au cœur des publications de FouLire qui a développé jusqu'à présent 32 collections différentes.

Le succès de la maison d’édition ne se dément pas avec les années. Avec plus de 300 livres publiés, FouLire s'attend d’ailleurs à atteindre le million d'exemplaires vendus cet automne.

Le directeur Yvon Brochu estime que le mandat que s’est donné l’entreprise dès le départ a permis à FouLire de perdurer.

« Notre mandat premier qu’on s’est donné voilà 15 ans, c’était de publier des livres pour apporter de l’eau au moulin aux parents et aux enseignants pour faire lire tous les jeunes, les bons lecteurs, mais aussi ceux qui sont peu enclins à la lecture, parce qu’on calculait qu’il y avait un besoin à ce moment. Alors donc, on est partis avec cette idée et c’est pour ça qu’on a pris le créneau de l’humour qui fait appel à l’intelligence et l’imaginaire des jeunes. »

Qualité, originalité et accessibilité font partie des critères établis par FouLire pour le choix des livres. La collection du chien Galoche, publié dès 2002, a confirmé le succès du créneau. Les livres de la série ont été vendus à ce jour à plus de 150 000 exemplaires.

Si la maison d’édition continue de publier sur papier, elle fait bon usage des médias numériques qu’elle utilise pour faire la promotion de livres à travers de petits films animés.

Nouveauté à venir, l’un de leurs personnages vedettes, Brad le génie, sera porté au grand écran. Les productions 10e Ave de Québec sont derrière le projet d'animation prévu pour 2020.