Fromage sans produits laitiers, grillons et alimentation santé

Les aliments éco-responsables garnissent de plus en plus les tablettes de nos épicéries. Au Québec, les transformateurs pour ce genre de produits comme des barres protéinées à base de grillons sont en croissance. Une tendance qui se reflète à la 18e Expo Santé et Vivre Vert qui se déroule à Québec en fin de semaine.

Si le Québec a toujours été une terre nourricière, les aliments écoresponsables occupent de plus en plus une place dans nos assiettes.

« Il y a des tendances qui émergent comme des petites entreprises de gens dans la région de Québec qui font la récolte des algues et qui les mettent en marché », explique Renée Frappier, présidente fondatrice Expo Manger Santé et Vivre Vert.

« On est beaucoup dans les produits d'ici reliés à la tendance éco responsable. On veut moins polluer. On veut cultiver nos propres aliments encourager nos producteurs locaux », insiste Andréanne Martin, diététiste et nutritionniste.

Parmi les nouveautés présentées cette année, un probiotique fait entièrement de protéine de petits pois et de chanvre. D'autres produits également végétaliens font leur apparition : des aliments qui imitent le fromage.

« Du fromage, c'est difficile de trouver cette texture dans les produits végétaliens. Ça contient plus de gras saturé, mais comme on est végétalien on ne consomme pas d'autres produits de gras animal, donc pas de souci », explique Andréanne Martin.

« C'est parfait pour moi. J'ai une intolérance aux produits laitiers et je cherche des produits qui n'en contiennent pas », raconte Stéphanie Filion, une consommatrice rencontrée au salon.

Les barres protéinées à base de grillon comptent parmi les aliments vedettes.

« La protéine du futur : les protéines de grillon. Ça nécessite beaucoup moins d'eau, moins de fourrage. C'est vraiment une découverte. Ça vaut la peine de croquer là-dedans pour concevoir à quel point on ne croque pas dans un grillon », assure Andréanne Martin.

L'offre alimentaire pour les douceurs écoresponsables est aussi en croissance. On retrouve désormais du miel combiné avec des huiles essentielles, qui offre des propriétés immunitaires.