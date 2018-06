Gelato Clara s'installe sur l’avenue Cartier

À l'intérieur d'un minuscule local ayant abrité pendant des années Chocolats Arnold, l'artiste de friandises glacées à l'italienne Clara Langhi a désormais pignon sur rue sur l'avenue Cartier. Un lieu judicieusement choisi afin d'attirer d'abord et avant tout une clientèle locale.

Un texte d'Allison Van Rassel

« Ça fait très longtemps que je regarde pour un local en Haute-Ville, mais je ne veux pas être dans un quartier qui ne parle qu’aux touristes, avoue Clara Langhi. Montcalm, c’est chaleureux et dynamique. »

J’aurais pu m’installer sur Saint-Jean, mais je veux parler aux locaux avant les touristes. C’est pour ça que je vais sur Cartier. Clara Langhi, propriétaire de Gelato Clara

Clara Langhi vendait ses produits, voilà quelques années, sur le Chemin de la Canardière à Limoilou puis à Beauport. Deux expériences désastreuses qui lui ont presque coûté son entreprise.

« Heureusement que j’avais des clients qui aimaient beaucoup mes produits et qui m’ont suivie jusqu’à mon local de production, lance-t-elle en riant. Maintenant, j’ai mon associée Nathalie Dufour avec moi qui s’occupe de faire du vrai chocolat. Je ne suis plus seule à m’occuper de tout et ça me sécurise. »

Rarissime crème glacée artisanale

Son gelato est fabriqué comme en Italie en plein cœur du parc industriel Jean-Talon à Québec.

L'entrepreneure est l’une des rares à faire de la crème glacée artisanale à partir d’ingrédients bruts : lait, crème et sucre.

« Ma crème glacée est moins lourde et moins compacte que les versions commerciales, car je n’ajoute aucun produit de conservation, précise-t-elle. Chaque jour on nettoie la machine et on recommence. »

Clara Langhi développe des recettes exclusives en collaboration avec des artisans de la région. C'est le cas de la crème glacée artisanale aux cassis de chez Monna et filles à l’île d’Orléans.