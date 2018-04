Godefroy Bilodeau dirigera l'équipe de ski de fond du Rouge et Or

Le Rouge et Or de l'Université Laval a un nouvel entraîneur à la barre de son équipe de ski de fond.

Un texte de Jean-Philippe Martin

Godefroy Bilodeau succède ainsi à Luc Germain, décédé cet hiver des suites d'un cancer au cerveau.

Ancien skieur du club Nordique Mont-Sainte-Anne, Bilodeau a été entraîneur-chef du club Skibec de 2001 à 2009.

Il s’est ensuite tourné vers le Centre national d’entraînement Pierre-Harvey pendant quatre ans avant de revenir chez Skibec.

« Je suis extrêmement heureux et fier de me joindre à cette équipe dynamique de skieurs, a déclaré le nouvel entraîneur, par voie de communiqué. Pour moi, la qualité de l’équipe et de tous ceux qui l’entourent, combinée avec l’image de marque du Rouge et Or, ça se révèle une opportunité unique de faire progresser le programme encore plus loin. »

Chargé de cours au département d’éducation physique de l’Université Laval, Godefroy Bilodeau hérite d’un programme qui connaît du succès depuis plusieurs années.

Les skieurs de l’équipe masculine du Rouge et Or ont remporté leur deuxième championnat canadien de suite cette année. Leurs coéquipières ont décroché la médaille de bronze le mois dernier.