Grande fête du divertissement numérique à Québec

Des centaines d'amateurs de Jeux vidéos sont réunis à Québec dans le cadre du Pixel Challenge et du Pixel Warpzone. Compétition de création de jeux, tournoi de sport électronique et découverte de consoles rétro; l'événement est présenté comme la grande fête du divertissement numérique.

Le directeur général, Lous Leclerc, explique que l'événement qui se déroule dans les locaux du terminal de croisière est ouvert au public pour la première fois.

« On a du pixel art, on fait des personnages et c'est très populaire auprès des enfants. On a aussi du rétro gaming, 45 consoles, les gens s'amusent. »

L'événement fait aussi la part belle aux sports électroniques. Un tournoi du populaire jeu Overwatch offre notamment 5 100 $ en bourses aux meilleures équipes.

« C'est le plus gros [tournoi] à Québec, c'est indéniable, soutient Louis Leclerc. Les joueurs sont très sérieux et ils veulent vraiment gagner. On a aussi deux très bons commentateurs francophones, ce qui est assez rare dans le monde du sport électronique. »

Compétition internationale

Le Pixel Challenge, a quant à lui été lancé jeudi soir. Plus de 400 participants compétitionnent pour créer un jeu vidéo, un court film d'animation ou une conception sonore en 48 heures.

C'est la septième fois que ce concours est organisé et les équipes proviennent du Canada, des États-Unis, de la France, de la Belgique et du Mexique.

Louis Leclerc présente cette compétition comme « les Olympiques de la création numérique ».

Chaque portion de l'événement est également présentée en direct sur le web. « On a quatre chaînes Twitch d'ouvertes en même temps, c'est incroyable la portée médiatique qu'on peut avoir sur ces nouvelles plateformes-là. »

Jouer pour la bonne cause

Le directeur général souligne que le Pixel Challenge est également l'occasion d'amasser des fonds pour la Fondation de l'autisme de Québec.

Pendant deux jours, des joueurs aguerris ont montré leur talent en complétant de nombreux jeux vidéos le plus rapidement possible.

En début de soirée samedi, l'activité avait permis de récolter près de 800 $.