Hausse de taxes à Lévis en 2018 pour les citoyens

Les contribuables de Lévis verront leur facture de taxes augmenter de 2,8 % en 2018. Il s'agit de la plus grosse augmentation depuis l'arrivée de l'administration Lehouillier à la tête de la ville en 2013.

Un texte de Camille Simard

Pour une résidence unifamiliale d'une valeur de 288 000 $, la facture augmentera donc en moyenne de 73 $. Une hausse supérieure à l'inflation qui devrait atteindre 1,7 % au pays en 2018.

Le maire Lehouillier justifie la hausse de taxes en raison des investissements en infrastructures. La Ville a construit l'équivalent de 60 kilomètres de rues depuis 2010 en raison d'un boom résidentiel.

« Ça demande une mise à niveau de nos équipements », a-t-il précisé.

Depuis 2017, 1600 unités d'habitation ont été construites. 2,2 M $ ont été ajoutés pour entretenir les infrastructures.

« On doit prendre une décision judicieuse qui tient compte de l'intérêt de nos contribuables. Il ne faut pas mettre en péril la mise à niveau de nos infrastructures », ajoute le maire.

Gilles Lehouillier a toutefois précisé que la charge fiscale moyenne des citoyens de Lévis demeure plus faible par rapport aux dix grandes villes du Québec.

« On réalise notre objectif de maintenir le niveau de taxes parmi les plus bas au Québec. Je peux affirmer que nos sommes parmi les 10 villes de 100 000 habitants et plus qui a la gestion la plus serrée des dépenses », a-t-il fait savoir.

Ce sont les résidents du secteur Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy qui verront les taxes augmenter le plus avec une hausse de 3,1 %.

Hausse de taxes pour les commerçants

Les taxes pour les commerçants augmentent de 3,5 %. Le maire Lehouillier a toutefois soutenu que les commerçants de Lévis sont moins taxés que ceux de Québec.

« C'est le troisième rang le moins cher dans tout le Québec. Notre écart avec Québec est de 35 % au moment où on se parle. »

Projets prioritaires

La Ville de Lévis a aussi présenté son programme triennal d'immobilisation (PTI) jusqu'en 2020. Le budget totalise une somme de 330,2 M $.

Sans surprise, le maire Lehouillier compte s'attaquer à la fluidité de la circulation et l'amélioration des infrastructures ses principaux objectifs de la dernière campagne électorale.

27 M $ seront investis pour réaliser le lien de Saint-Rédempteur.

Le budget 2018 s'élève à 267,8 M$, soit une augmentation de 9,9 M$ par rapport au budget 2017.

La Ville de Lévis prévoit par ailleurs accorder 51,6 M$ de dollars au service de la dette brute, une augmentation de 3,5 M$. En 2016 la dette s’élevait à 418 M$.

« Malgré une position enviable », insiste le maire, la Ville a mis en place un système de contrôle de la dette pour les dix prochaines années.