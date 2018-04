Hockey collégial: Les Titans en route vers un 7e titre provincial en 8 ans

La domination des Titans du Cégep Limoilou se poursuit dans le circuit féminin de hockey collégial québécois. L'équipe n'est qu'à une seule victoire d'ajouter à son palmarès, un 7e titre provincial en huit ans.

Un texte de Jean-Philippe Martin

Samedi, les Titans ont remporté une convaincante victoire de 6-1 contre le Cégep Edouard-Montpetit devant leurs partisans dans le premier match de la série finale 2 de 3.

Cette performance était presque sans faille, aux dires de l'entraîneur de l'équipe Pascal Dufresne.

« Depuis deux semaines, les filles pratiquent vraiment bien. Elles font bien les petits détails. Ç'a paru sur la glace. On a contrôlé le match de A à Z. »

Difficile d’imaginer à ce point-ci que les Titans puissent échapper les deux prochains matchs de la finale.

L’offensive des Titans fonctionne à plein régime. L’équipe a marqué cinq buts ou plus à chacune de ces cinq parties en séries d’après-saison.

On n’a pas de misère à marquer des buts. C’est vraiment notre force présentement. On a travaillé fort toute l’année pour en arriver-là. On est en bonne position pour terminer ça samedi. Pascal Dufresne, entraîneur-chef, Titans du Cégep Limoilou

Remplacer 100 buts

Anciennes joueuses étoiles des Titans, Elizabeth Giguère et ses coéquipières de trio Anne-Sophie Burns et Kellyanne Lecours ont dominé outrageusement la ligue de hockey collégiale l’an dernier.

Au total, ces joueuses ont marqué 100 buts la saison dernière.

Avec le départ de ces trois attaquantes vers les rangs universitaires à l'automne dernier, Pascal Dufresne croyait bien avoir à rebâtir son équipe cette année. Mais d’autres joueuses ont repris le flambeau.

« Les plus jeunes sont devenues meilleures et elles ont pris leur place. Elles se sont améliorées à une vitesse fulgurante. C’est vraiment trippant de voir ça. Aujourd’hui, on en parle presque plus de l’absence de Elizabeth. »

Le deuxième match de la série finale aura lieu samedi à l’aréna Émile-Butch-Bouchard de Longueuil.