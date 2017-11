IAM présentera L'école du micro d'argent à Québec

Les pionniers du rap français IAM fouleront la scène du Centre Vidéotron le 30 juin prochain pour présenter les pièces de leur mythique album L'école du micro d'argent, paru en 1997.

Un texte de Jean-Simon Fabien

Cet album fondateur, qui célèbre cette année ses 20 ans, a influencé toute une génération de rappeurs à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec ses textes francs et ses rythmes modernes fortement influencés par le canon du rap américain.

L’école du micro d’argent, troisième album du groupe formé en 1989, est d’ailleurs encore à ce jour l'un des disques rap ayant le plus vendu en France, l'album s’étant écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires. Seul l’album The Score du trio The Fugees a enregistré de meilleurs chiffres sur le marché français.

La troupe menée par Akhenaton et Shurik’n présentera donc cette tournée au Québec anniversaire après avoir présenté le spectacle à guichets fermés dans plusieurs villes européennes.

Une vitrine pour la scène locale

Le duo de Québec Eman X Vlooper et le rappeur montréalais Rymz seront également du concert le même soir pour assurer la première partie du spectacle.

Eman et Vlooper, connus pour leur association au groupe Alaclair Ensemble, présenteront les pièces de leur acclamé dernier album, La joie. Le style particulier de Eman et son habile usage du français donnent aux rythmes de Vlooper une musicalité unique et un groove contagieux.

Quant à Rymz, il pourra rejoindre de nouveaux publics au Centre Vidéotron lui qui fait déjà sensation sur le web, notamment sur YouTube, où ses vidéos se chiffrent en millions de vue.

Les billets seront mis en vente le samedi 18 novembre.