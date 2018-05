ICI Radio-Canada Première, la station no 1 à Québec

ICI Radio-Canada Première est la station de radio la plus écoutée à Québec et compte de plus en plus d'auditeurs, selon les résultats du dernier sondage Numeris qui ont été dévoilés jeudi matin.

Au total, 165 200 auditeurs de 12 ans et plus ont écouté la chaîne publique ce printemps, une hausse de plus de 10 000 auditeurs par rapport à l’année dernière.

ICI Radio-Canada Première arrive en tête à ce chapitre devant le FM93 (153 600) et Rouge (142 900).

La plus écoutée le matin

Le matin, l’émission Première heure animée par Claude Bernatchez trône au sommet pour un quatrième sondage consécutif devant Bouchard en parle du FM93.

La station est également la plus écoutée du lundi au vendredi en avant-midi. Pas moins de 109 500 auditeurs écoutent le diffuseur public le matin dans le marché central de Québec.

Un record qui surpasse les 106 800 auditeurs enregistrés au printemps 2017.

Retour à la maison

Au retour, l'émission Radio-Canada cet après-midi, animée par Catherine Lachaussée, occupe le quatrième rang.

Au total, 77 700 auditeurs écoutent ICI Radio-Canada Première entre 15 h et 18 h.

L’ancienne marque pour le diffuseur public à ce chapitre était de 76 200 auditeurs, au printemps 2015.