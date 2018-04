Imaginaire et société au coeur du Carrefour international de théâtre de Québec

De 22 mai au 8 juin, le Carrefour international de théâtre de Québec proposera une programmation riche et diversifiée où l'imaginaire et la société auront une place de choix.

Un texte d'Anne-Josée Cameron

Cette nouvelle présentation du Carrefour sera l'occasion pour les spectateurs de découvrir 10 créations d'ici et d'ailleurs, de participer à plusieurs activités satellites (projection, table ronde, lecture, etc.) et de faire ou refaire le parcours déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant?.

Parmi les spectacles au programme, mentionnons le très attendu Wild West Show ,de Gabriel Dumont, qui relate les aventures du compagnon de Louis Riel qui, ayant fui aux États-Unis, rejoint le cirque de Buffalo Bill.

Ce sera l'occasion pour Dumont de nous donner accès à sa version de l'histoire. La direction artistique du projet est assurée par Jean-Marc Dalpé, Alexis Martin, Yvette Nolan et Many Soleymanlou.

Shakespeare est en vedette dans Hamlet director's cut, une pièce conçue autant pour les spécialistes du grand barde que pour les néophytes. On nous promet une performance magistrale de Marc Beaupré, doublée d'une technologie vidéo impressionnante.

Étrange et déjanté

Annoncée il y a quelques semaines déjà, La nuit des taupes semble un incontournable du festival. Cette pièce de Philippe Quesne vous fera rencontrer une bande d’irrésistibles taupes.

Celles-ci vous raconteront leur vie désopilante et vous promettent même un concert rock!

L'artiste Sarah Vanhee propose pour sa part une visite de ses déchets. Après avoir conservé et archivé ses ordures pendant un an, la performeuse les déballe et vous raconte leur histoire. Oblivion, une critique étonnante de la surconsommation.

À ces pièces présentées dans le cadre officiel du Carrefour international de théâtre de Québec s'ajoutent quinze chantiers de construction théâtrale qui, depuis quelques années déjà, permettent à la relève de se faire connaître.

Encore une fois, le Carrefour aura donc de quoi nourrir l'imaginaire de ses festivaliers.