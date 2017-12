Immigration : des mesures particulières pour les familles des victimes de l'attentat de Québec

EXCLUSIF- Le ministère de l'Immigration a facilité les démarches des veuves et des blessés de la fusillade à la grande mosquée de Québec qui souhaitent obtenir un statut de résidence permanente pour un proche, pour des raisons humanitaires. Un témoin sur place lors des événements du 29 janvier dernier souhaite bénéficier du même traitement.

Un texte de Cathy Senay

Le 20 juillet dernier, le ministère de l’Immigration du Québec a fait parvenir une lettre aux 6 veuves et aux 5 blessés pour les informer de la mise en place de « mesures particulières pour les familles touchées par l’attentat. »

Ainsi, les victimes de la tragédie qui souhaitaient faire venir un membre de leur famille au Québec ont pu demander un certificat de sélection du provincial dans le but d'obtenir plus facilement le statut de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral.

Extrait de la lettre envoyée par le ministère de l'Immigration du Québec

Une victime concernée a reçu il y a une dizaine de jours le certificat octroyé par Québec pour faire venir son frère et sa famille. La démarche entamée en plein coeur de l'été s'est déroulée en l'espace de quelques mois seulement.

Ahmed Ech-Chahedy, un entraîneur de taekwondo qui se trouvait à la grande mosquée pour la prière avec son fils le soir du drame, aurait souhaité bénéficier du même privilège pour que son frère et sa famille puissent obtenir leur résidence permanente au Québec.

« Je demande juste de lui accorder un permis de travail ou un statut humanitaire comme vous avez accordé aux autres gens », implore Ahmed Ech-Chahedy qui assure avoir un logement et des offres d’emploi pour son frère.

Il y a eu discrimination là-dessus. Ahmed Ech-Chahedy

M. Ech-Chahedy et son fils font partie des 35 témoins reconnus par le 12e chef d’accusation porté contre Alexandre Bissonnette en octobre dernier. Trente-et-un adultes et 4 enfants se retrouvent sur cette liste.

Même s'ils ne sont pas considérés comme des victimes au même titre que les blessés et les familles endeuillées, Ahmed Ech-Chahedy affirme avoir subi un immense traumatisme. Son fils Ibrahim qui a aussi assisté à toute la scène est demeuré marqué par les événements.

« Je vois quelqu’un qui est avec un fusil qui est en train de tirer dans la porte, se remémore le garçon de 9 ans. J’ai dit à mon père de se sauver. Après mon père ne sait pas s’il va aider ses amis ou nous suivre. Je l’ai tiré par la main, je lui ai dit de venir. Il m’a écouté et on s’est sauvés », raconte le garçon en pleurs et visiblement encore secoué par les événements.

La famille élargie comme thérapie

La conjointe d’Ahmed Ech-Chahedy, Cathie Marcotte raconte que la présence de membres de leur famille venus du Maroc au printemps a été essentielle pour se remettre des événements.

« Nous n’étions plus des parents normaux à soutenir l’enfant parce que là il y avait eu un choc aussi chez un parent. Et le fait qu’il y ait l’oncle, la tante, des cousins et des cousines, c’est un autre petit bonheur qui est revenu. »

Abdallah, le frère d’Ahmed, son épouse Fatima et leurs enfants sont arrivés en mars. Ils souhaitent maintenant immigrer pour de bon au Québec.

Il y a eu deux façons de faire. Les victimes qui sont atteintes physiquement ont un procédé beaucoup plus rapide dans les démarches, alors que nous, on est dans des démarches standards. Ça veut dire que nous sommes laissés à nous-mêmes. Cathie Marcotte, conjointe d’Ahmed Ech-Chahedy

Le couple a embauché des avocats spécialisés en immigration afin de les soutenir dans ce laborieux processus.

Ahmed Ech-Chahedy avoue être le seul à se démener de la sorte pour obtenir gain de cause. Selon nos informations toutefois, des témoins de la fusillade auraient exprimé le désir d'avoir droit au même traitement pour leurs proches lors d'une rencontre cet été avec un représentant du ministre François Blais, alors responsable de la Capitale-Nationale.

Distribution des dons questionnée

Ahmed Ech-Chahedy déplore aussi que les témoins de la tragédie n'aient pu bénéficier du soutien financier offert par le Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) grâce aux dons amassés.

Au cours des mois qui ont suivi l’attentat de Québec, les nombreuses campagnes de financement ont permis de récolter 1,7 million de dollars. Cet argent provient notamment de dons de particuliers, d’entreprises et des organismes DawaNet Canada et d’Islamic Relief Canada.

Le Centre culturel islamique de Québec a toutefois décidé d'aider en priorité les familles directement touchées par le drame.

« En ce qui concerne les rescapés, ils n'ont pas reçu d'argent, car ils n’entrent pas dans les critères que le comité indépendant du CCIQ a établis. Il faut qu'il y ait eu des blessures physiques ou un décès. Le soutien psychologique, par contre, a été donné à tout le monde par les instances gouvernementales », soutient le CCIQ par écrit.

Ahmed Ech-Chahedy estime que lui et sa famille auraient pu bénéficier d'une aide financière. « Le CCIQ, oui, ils ont aidé les gens, ils ont donné de l’argent à des familles, à des veuves et tout. Mais nous, ils nous ont laissés comme ça. C’est comme pour eux, nous on n’est pas des victimes », conclut M. Ech-Chahedy.