Inauguration du nouveau Manège militaire de Québec

Le nouveau Manège militaire a été inauguré jeudi avant-midi par le gouvernement fédéral. Dix ans après l'incendie qui a ravagé le bâtiment construit en 1887, le nouveau Manège militaire a été pensé « entre modernité et patrimoine ».

Près de 700 personnes auront contribué à l'aménagement des lieux, un projet de reconstruction évalué à 104 millions de dollars.

La salle multifonctionnelle, pièce maîtresse du bâtiment, peut accueillir jusqu'à 1300 personnes et peut se diviser en plusieurs parties indépendantes.

Le matériau du plancher a été choisi pour offrir la meilleure acoustique possible. On peut également y insérer des ancrages temporaires et le plancher se « cicatrisera » une fois qu'ils seront enlevés.

Des murs amovibles de près d'un mètre d'épaisseur permettent de tenir plusieurs événements simultanément.

« On pourrait avoir Judas Priest qui joue d'un côté et Metallica de l'autre sans qu'ils s'entendent », résume Jean-Yves Montminy, l'architecte du consortium responsable des travaux.

Une centaine de points d'ancrage au plafond permettent de nombreuses combinaisons scénographiques, sans avoir recours à des monte-charges.

« On peut suspendre 950 000 livres au plafond. Pour imager un peu, c'est plus lourd que Boeing 747 rempli de monde », lance M. Montminy.

Les travaux ont comporté leurs lots de défis alors que de nombreuses parties de l'édifice avaient été complètement ravagées par l'incendie. Des pierres ont notamment dû être remplacées sur les murs extérieurs.

Elles ont été prises dans la même carrière qu'à l'époque de la construction originale.

« Le nouveau Manège militaire est une alliance respectueuse et solide entre patrimoine et modernité », s'est exprimé plus tôt jeudi le ministre fédéral de la Famille, Jean-Yves Duclos.

En tout, 10 000 militaires de la grande région de Québec pourront profiter des nouvelles installations.

« Il s'agit de 40 % des Forces armées canadiennes dans tout le Québec », a ajouté M. Duclos.

Les Voltigeurs pourront d'ailleurs réintégrer les lieux le 12 mai prochain.

Les citoyens pourront aussi bénéficier des espaces multifonctionnels disponibles en location. Un foyer et une passerelle permettent aux visiteurs de contempler les plaines d’Abraham.

Les travaux de reconstruction ont également permis d'installer une porte permettant de passer directement de l'avenue Wilfrid-Laurier aux plaines.

Des journées portes ouvertes sont prévues pour les citoyens les 27, 28 et 29 avril, afin de découvrir les nouveaux espaces.