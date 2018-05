Incendie sur la rue Saint-Jean : 94 personnes prises en charge

Au moins 94 personnes ont été prises en charge par la Croix Rouge à la suite de l'incendie survenu hier soir dans un immeuble de 132 logements de la rue Saint-Jean, à Québec.

L'édifice situé au 315, rue Saint-Jean a été évacué vers 18 h parce qu'un véhicule était en feu au sous-sol. L'incendie a été rapidement maitrisé par les pompiers, mais la fumée s'est répandue sur les étages.

Le porte-parole de la Croix Rouge, Carl Boisvert, rappelle que l'organisme prend en charge pour trois jours les personnes évacuées.

« 57 personnes sont hébergées à l’hôtel et on parle environ d’une trentaine qui sont chez des parents et des amis. La Croix-Rouge a offert les services hébergement et d’alimentation à ces gens qui ont malheureusement dû quitter leur domicile », explique M. Boisvert.

Impossible de savoir pour le moment que ces personnes pourront réintégrer l'édifice. Le bâtiment a subi de lourds dommages, notamment en raison de la contamination par la fumée et la suie.

Des portes et fenêtres ont également dû être fracassées pour faciliter la ventilation.