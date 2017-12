Incompréhension et colère chez les riverains de la rivière Lorette

Le choc est grand à L'Ancienne-Lorette dans la foulée de la décision de la Ville de Québec de renoncer à bâtir un mur anti-crue sur les berges de la rivière Lorette.

Après des années d'incertitude, les riverains s'attendaient à voir le chantier lancé au printemps prochain.

Richard Thibodeau a été inondé 4 fois depuis 2005 et il a dû assumer près de 50 000 $ de sa poche en réparation dans la foulée du dernier coup d'eau, en 2013.

Le résident de la rue Papillon attendait la construction du mur pour vendre sa maison à sa pleine valeur afin de profiter de sa retraite. Il dit se sentir trahi par l'administration Labeaume.

« On est les victimes et on demeure encore plus victime. Le respect, c'est de s'assurer que les citoyens puissent vivre dans leur communauté, sainement », s'insurge-t-il.

Comme citoyen et comme sinistré, je me sens entre l'arbre et l'écorce. Entre le gouvernement provincial et le municipal, c'est encore nous qui en faisons les frais. Richard Thibodeau, secrétaire du Regroupement des sinistrés de la rivière Lorette

La Corporation des parcs industriels de Québec s'explique tout aussi mal la décision du maire Labeaume. Le président de la Corporation, Pierre Dolbec, affirme avoir été pris de court par la nouvelle lundi et exige des explications plus poussées du cabinet du maire.

Pierre Dolbec rappelle que plusieurs propriétaires industriels ont subi des dommages dans la foulée d'inondations depuis 2005.

La construction d'un mur anti-crue devait permettre de limiter les risques de débordement à l'avenir, mais l'abandon du projet n'aurait rien de rassurant.

« Si la raison a du sens, je vais essayer de comprendre et pousser plus loin. Si ça ne fait pas de sens, je vais monter plus haut pour l'intervention. C'est sûr que je veux avoir des réponses. Je veux comprendre pourquoi et après ça, on verra ce qu'il a à faire », indique M. Dolbec.

J'ai un problème à l'accepter parce qu'il y a eu des dommages très importants dans le secteur. Je ne comprends pas. Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels de Québec

Melançon à l'écoute

La ministre du Développement durable et de l’Environnement, Isabelle Melançon, dit pour sa part suivre la situation avec beaucoup d'attention.

« On est en train de regarder plus précisément ce qu'on peut faire. Je vais être en lien aussi avec le maire de Québec. Je vais vouloir échanger avec lui, mais aussi avec les citoyens », a-t-elle déclaré lors d'un point de presse à Baie-Comeau.

Avec les informations d'Olivier Lemieux