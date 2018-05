Inondations : les riverains de la Beauce sur un pied d’alerte

Les riverains des régions de Québec et Chaudière-Appalaches qui vivent en zones inondables se préparent au pire, alors que la pluie continuera de s'abattre sur la province au cours des prochaines heures.

Dans Chaudière-Appalaches, trois cours d'eau, dont la rivière Chaudière, sont en seuil d'inondations mineures. La situation pourrait cependant s'empirer, selon Hydro-Météo.

« Les sols sont gorgés d'eau et par endroits il reste de la neige à fondre. Le 25 à 45 millimètres, ce n'est que la pluie. Si vous ajoutez le fait qu'elle n'entre pas dans le sol parce qu'il est saturé ou encore gelé, jumelé au fait qu'il reste de la neige, c'est beaucoup plus que ça au final », explique Pierre Corbin, directeur des opérations à Hydro-Météo.

Les citoyens de Sainte-Marie, en Beauce, sont particulièrement à risque de subir la crue des eaux.

Barrage

Certains ont même décidé d’ériger leur propre barrage, avec des cordes de bois, afin d’empêcher l’eau de se retrouver dans leur sous-sol.

C’est le cas de Jasmin Bélisle qui a subi les caprices de la rivière Chaudière vendredi. Il estime les dégâts entre 10 000 $ et 15 000 $ sur sa résidence.

« J’ai vu le niveau de l’eau monter ici dans le sous-sol à vue d’œil. Même si j’ai deux pompes qui fonctionnaient, le débit était tellement puissant que je n’ai pas pu contre-balancer la montée. Ça s’est rendu à 1,70 mètre (de hauteur) environ ».

Le coordonnateur des mesures d'urgence à la Ville de Sainte-Marie, Bernard Boulanger, surveille de près l’évolution de la situation au cours des prochaines heures.

[Lundi] matin, si on voit que le niveau de l’eau continue à monter, on va faire du porte-à-porte pour aviser les gens de se préparer à évacuer. Bernard Boulanger, coordonnateur des mesures d'urgence à la Ville de Sainte-Marie

Le niveau de la rivière Saint-Charles inquiète

À Québec, le débit et le niveau de la rivière Saint-Charles étaient très élevés dimanche matin. Le sentier du parc linéaire était inondé, mais pour l'instant aucune résidence n'est touchée.

Le quartier Duberger-Les Saules qui est traversé par la rivière a déjà été fortement touché par des inondations inhabituelles en janvier dernier.

Des sinistrés sont donc sur le qui-vive.

« On est tout le temps sur nos gardes. On a peur. On a tout perdu en bas », explique Line Thiboutot, une résidente de la rue Saint-Léandre qui est de retour dans son domicile depuis 2 semaines, après 93 jours passés à l'hôtel.

« S'il pleut une semaine, le risque, c'est qu'il va y avoir un refoulement des égouts dans la rue. L'inondation va arriver par là », ajoute un autre sinistré du secteur, Alain Roberge.

La Sécurité civile demande aux riverains d'être alerte et de bien écouter les consignes des municipalités.