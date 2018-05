Jaggi Singh accuse la poursuite de vouloir cacher des preuves

Alors que les avocats de la Ville de Québec demandent à la Cour supérieure de changer le juge du procès de Jaggi Singh, ce dernier les accuse de vouloir cacher des éléments de preuve.

Le manifestant bien connu a demandé au juge de la Cour supérieure de rejeter la requête des procureurs de la Ville sur-le-champ, sans même en débattre.

« C'est absurde de dire que le juge est partial quand on n'aime pas sa décision », a lancé Singh au juge Jean-François Émond.

Ce dernier a rejeté sa demande pour fixer l'audition de l'affaire au mois d'octobre.

Les avocats de la Ville demandent la récusation du juge Pierre Bordeleau de la Cour municipale qui a commencé à entendre la cause du manifestant accusé d'entrave aux policiers et de supposition de personne.

Les procureurs François Dugré et Marie-Hélène Guillemette de la Ville de Québec plaident que le juge Bordeleau a accordé un avantage à l’accusé en lui accordant notamment davantage de temps de préparation.

Jaggi Singh a demandé d’obtenir toutes les communications entre les policiers de Québec, le cabinet du maire Labeaume et les groupes d’extrême droite et les notes produites par la police avant et après la manifestation.

L’accusé souhaite démontrer qu’il y a eu abus de procédure dans son dossier et juge que les accusations portées contre lui sont exagérées par rapport aux faits qui lui sont reprochés.

Le juge veut analyser ces notes avant de décider si elles seront remises à l’accusé qui souhaite étayer sa défense.

Selon l'accusé qui se défend seul, la requête des avocats de la Ville vise à étirer les procédures et éviter de divulguer les notes des policiers.

Me Dugré s'est défendu d'employer une stratégie particulière, dans ce dossier.

Jaggi Singh a été arrêté le 29 août 2017 à la suite d’une requête menée par le Module des crimes généraux du Service de police de la Ville de Québec.

Le militant soutient que la Couronne n’a pas suivi les directives du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en déposant des accusations criminelles. Il croit qu’une contravention était plus logique.

Il soutient également que les propos tenus à son endroit par le maire Régis Labeaume dans les jours suivants la manifestation, l’identifiant comme le leader d’un groupe anarchiste, ont joué un rôle dans son arrestation.

D'après les informations de Yannick Bergeron