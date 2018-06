Jonatan Julien critique le projet de passerelle dans le Vieux-Port

Le conseiller indépendant et ex-bras droit du maire Régis Labeaume, Jonatan Julien, a fait une sortie lundi contre le projet de passerelle pour les cyclistes dans le Vieux-Port.

Le projet de plusieurs millions vise à régler le problème de partage de l'espace entre les cyclistes, les piétons, les croisiéristes, les automobilistes et les nombreux camions qui doivent desservir les navires de croisière dans le secteur de la rue Dalhousie.

L'ex-conseiller d'Équipe Labeaume se dit surpris et estime qu'il s'agit d'une improvisation inspirée de la Ville de Copenhague.

« Trois semaines avant cette annonce, j’étais alors responsable des finances et des infrastructures de la Ville de Québec, et je n’ai jamais entendu parler de ce projet-là », a-t-il dit.

À Copenhague, les coûts de la passerelle se sont élevés à plus de 7 millions de dollars en 2014.

« Le port va investir 1 million de dollars et la balance va être investie par la Ville de Québec, et je vous le dis, pour moi c’est minimalement 10 millions de dollars. Donc 90 % d’investissement », a-t-il ajouté.

Il faudrait, selon lui, trouver des investissements efficaces et moins coûteux pour la cohabitation entre les cyclistes et les usagers dans ce secteur.

8 à 12 millions de dollars?

Le conseiller Jean Rousseau a lui aussi, durant le conseil municipal, soulevé plusieurs questions concernant les coûts du projet.

« Si on regarde ce qui s’est fait ailleurs, si on regarde la piste cyclable à Longueuil qui passe par dessus la 132, on est passé de 8 à 12 millions de dollars. Quels sont les ordres de grandeur? Quels sont les coûts pour la Ville? », a-t-il demandé.

Le maire se défend

Le maire Régis Labeaume a part la suite répondu qu'il ne connaît pas encore les coûts de la passerelle et il a souligné que le contrat sera octroyé par le Port de Québec.

Il a par ailleurs indiqué que d'autres partenaires financiers vont collaborer au financement du projet.

« Il y a d’autres gens qui vont contribuer, et ce n'est absolument pas dans les ordres de grandeur que vous venez de donner », a-t-il rétorqué à Jean Rousseau.