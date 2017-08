Justin Trudeau confirme les dates du G7 à La Malbaie

Les dates auxquelles de nombreux dignitaires vont converger vers La Malbaie l'an prochain pour participer au G7 sont maintenant connues. Les représentants de sept des plus grandes puissances économiques de la planète se donnent rendez-vous dans Charlevoix les 8 et 9 juin 2018.

Lors de cet événement organisé au Manoir Richelieu, plus de 3000 dignitaires et 2500 journalistes sont attendus dans la petite municipalité de Charlevoix.

Si d'importantes retombées économiques sont à prévoir, des questions liées à la sécurité ont été soulevées tout comme des préoccupations quant à la couverture cellulaire.

Le premier ministre a d'ores et déjà annoncé que plusieurs thématiques seraient abordées lors de cette rencontre, comme l'égalité entre les hommes et les femmes, la sécurité dans le monde et la lutte contre les changements climatiques.