L’appui des gens d’affaires au tramway est « exceptionnel », dit Labeaume

Régis Labeaume est emballé par les résultats d'un sondage selon lesquels 61 % des gens d'affaires de la grande région de Québec sont favorables à son projet de réseau structurant de transport en commun.

« C'est exceptionnel. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si haut que ça », a réagi le maire de Québec mardi.

Le coup de sonde de la firme Léger a été réalisé pour le compte de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec auprès de 474 de ses membres.

Soixante-et-un pour cent des répondants se sont dits favorables au projet présenté en mars, tandis que 27 % se sont montrés défavorables. Sept pour cent des personnes sondées ont dit être indifférentes et 5 % n’ont pas exprimé d’opinion.

Régis Labeaume a fait remarquer qu’en excluant ces deux dernières catégories de répondants, le projet de réseau structurant récoltait environ 70 % d’appuis.

« Soixante-dix pour cent des gens de Québec, Lévis et des villes aux alentours sont favorables. Je pense que ça va bien, OK? Si tu prenais juste ceux-là de Québec, ça doit jouer entre 70 et 80 % », a commenté le maire.

Bon pour le développement

Le sondage Léger révèle en outre que 73 % des répondants jugent que le projet de réseau structurant sera bénéfique pour le développement de la région de Québec.

Toutefois, si les gens d’affaires sont majoritairement en faveur du projet, la moitié des répondants ne croient pas que le projet favorisera l'accessibilité à leur entreprise ou leur capacité à attirer de la main-d'oeuvre.

La Chambre de commerce précise que 89 % des répondants sondés travaillent dans une entreprise située à Québec, 6 % à Lévis et 5 % dans une autre ville de la région de Québec.

Le sondage a été réalisé auprès de 474 personnes, du 19 au 21 avril derniers. La marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de même taille est de plus ou moins 4,5 %, 19 fois sur 20.

Le projet de réseau de transport structurant présenté en mars prévoit un réseau de transport multimodal articulé autour d’une ligne de tramway d’une longueur de 23 km. Des circuits de trambus et de Métrobus font également partie du projet.