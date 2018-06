L'efficacité des traitements pour soigner les maux de dos mise en doute

VIDÉO- Plusieurs traitements et examens prescrits pour soigner les maux de dos seraient inutiles. C'est ce que conclut un regroupement d'experts internationaux qui ont publié récemment un bilan des connaissances sur la lombalgie dans la revue scientifique The Lancet. Un chercheur de l'Université Laval expert dans le domaine, le Dr Clermont Dionne, partage ce constat. Les radiographies, les analgésiques et même le repos prolongé ne contribuent pas nécessairement à soulager la douleur liée aux maux de dos. Les explications de Nicole Germain.