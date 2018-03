L’hiver n’a pas dit son dernier mot

Ceux qui rêvent au printemps devront patienter. La neige fait son grand retour et les accumulations seront significatives jusqu'à vendredi matin. Jeudi matin, les déplacements sont plus difficiles sur certaines routes secondaires de la région de la Chaudière-Appalaches.

Un texte de Marie-Audrey Houle

Un système dépressionnaire laissera quelques flocons au Québec et de la neige parfois forte sur les régions du centre de la province.

Selon Environnement Canada, 15 cm de neige sont attendus pour Québec et Montmagny-L’Islet, 20 à 30 cm sur Charlevoix et 15 à 25 cm de neige en Beauce.

Un vent du nord-est viendra s'ajouter avec rafales à plus de 50 km/h par endroits.

Environnement Canada a d'ailleurs publié un bulletin météorologique spécial pour la région de Québec et un avertissement de tempête hivernale pour Charlevoix.« Les températures étant près de 0°C jeudi à Québec, ce sera une neige plus lourde et mouillée, ce qui diminue les chances de poudrerie même si ce sera venteux », précise la météorologue Amélie Bertrand.

Un avertissement de neige en Beauce et un avis de poudrerie pour Montmagny-L’Islet ont été émis.

« On parle davantage de conditions de poudrerie vers Charlevoix, alors que les températures seront plus froides avec rafales à 70km/h. Ce sera aussi à surveiller pour Montmagny-L’Islet », ajoute-t-elle.

Vent et routes enneigées

Jeudi matin, les déplacements sont plus difficiles dans certains secteurs de la région de la Chaudière-Appalaches en raison de la neige et de la poudrerie.

Une route secondaire a notamment être fermée à Saint-Vallier. La neige recouvre la chaussée et la visibilité est réduite par endroits.

Deux sorties de route mineures ont été rapportées en Chaudière-Appalaches.

Le transporteur Orléans Express prévient par ailleurs les usagers que les déplacements vers l’est pourraient connaître des retards en raison des mauvaises conditions routières.

La neige qui tombera d'ici vendredi pourrait néanmoins plaire aux skieurs qui veulent étirer leur saison ou encore les enfants qui veulent jouer dans la neige en cette semaine de relâche scolaire.

La prochaine date à encercler au calendrier sera celle du printemps, soit le 20 mars.

À noter d'ici là, c'est dans la nuit de samedi à dimanche que le retour à l’heure d’été s’effectuera : à 2 h, il sera donc 3 h.