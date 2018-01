L’Hôtel de glace fermé temporairement après un incendie

Un début d'incendie survenu dans la nuit de lundi à mardi entraîne la fermeture de l'Hôtel de glace pour les deux prochains jours.

Vers 1 h, une chandelle aurait déclenché un feu dans l'une des 13 chambres occupées.

« Soit qu’elle a fondu un peu pour tomber, soit il y a eu un mouvement qui l’a fait tomber dans la litterie », a indiqué le chef des pompiers de Saint-Gabriel-de-Valcartier, Stephen McCarthy.

L'un des occupants de la chambre s'est blessé à la main en tentant d'éteindre le feu, a-t-il ajouté.

Le feu est demeuré dans chambre, mais une épaisse fumée s’est dégagée.

33 personnes évacuées

La direction de l'installation éphémère indique que 33 personnes ont été évacuées, avant l'arrivée des pompiers. Stephen McCarthy a précisé que six personnes ont été transportées vers un centre hospitalier. Elles ont déjà reçu leur congé des autorités médicales.

Certains clients ont quitté l'hôtel à « quatre pattes », a informé le pompier.

« Nous étions seuls dans le noir avec une chandelle », a affirmé Colleen Collins, une touriste américaine.

Détecteur de fumée

L'Hôtel de glace ne dispose d'aucun détecteur de fumée. La Régis du bâtiment le permet, a indiqué le fondateur de l'hôtel, Jacques Desbois.

On a un ménage à faire. Au fur et à mesure qu'on va comprendre le fil des événements, on va faire des ajustements s'il y a lieu.

Jacques Desbois, fondateur de l'Hôtel de glace